Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів (фото) — Finance.ua
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Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів (фото)

Технології&Авто
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Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів (фото)
Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів (фото)
Молода компанія LEO Flight готує до льотних випробувань першу версію аеромобіля LEO Coupe (LX-1). Альфа-прототип отримає не менше 76 канальних вентиляторів діаметром 11 сантиметрів кожен. У фінальній версії повітряне судно на електричній тязі використовуватиме понад 200 гвинтів.
LEO Flight (раніше Urban eVTOL) вперше заявила про себе близько року тому. Започаткували стартап спеціаліст NASA з електричних двигунів для літаючих засобів з вертикальним зльотом і посадкою та відомий у вузьких колах дизайнер спорткарів.
Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів (фото)
Запропонований дизайн аеротаксі на двох пасажирів та водія зовні нагадує спортивну машину та легко поміститься у гаражі. Дякувати за це треба компактним коробчастим крилам.
Головний недолік коробчастих крил — це порівняно невелика підйомна сила. Згідно з розрахунками, підйомна сила починає тримати LEO Coupe з коробчастими крилами на швидкості понад 185 км/год. Це означає, що апарат повинен досить довго рухатися і розганятися шляхом пропелерної тяги, що також означає підвищену витрату заряду батарей.
Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів (фото)
Виходом із цієї ситуації стане використання безлічі невеликих вентиляторів замість десятка-другого великих пропелерів.
Перевага безлічі невеликих двигунів компанія бачить у низькому струмовому навантаженні на кожен з них і на електроніку. Це підвищить надійність і позитивно позначиться на вазі проводки, зокрема шляхом меншого перерізу силових кабелів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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