Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів (фото) — Finance.ua

Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів (фото) Вчора 00:51 — Технології&Авто

Літаючий "гіперкар" LEO Coupe отримає понад 200 повітряних гвинтів (фото)

Молода компанія LEO Flight готує до льотних випробувань першу версію аеромобіля LEO Coupe (LX-1). Альфа-прототип отримає не менше 76 канальних вентиляторів діаметром 11 сантиметрів кожен. У фінальній версії повітряне судно на електричній тязі використовуватиме понад 200 гвинтів.

LEO Flight (раніше Urban eVTOL) вперше заявила про себе близько року тому. Започаткували стартап спеціаліст NASA з електричних двигунів для літаючих засобів з вертикальним зльотом і посадкою та відомий у вузьких колах дизайнер спорткарів.

Запропонований дизайн аеротаксі на двох пасажирів та водія зовні нагадує спортивну машину та легко поміститься у гаражі. Дякувати за це треба компактним коробчастим крилам.

Головний недолік коробчастих крил — це порівняно невелика підйомна сила. Згідно з розрахунками, підйомна сила починає тримати LEO Coupe з коробчастими крилами на швидкості понад 185 км/год. Це означає, що апарат повинен досить довго рухатися і розганятися шляхом пропелерної тяги, що також означає підвищену витрату заряду батарей.

Виходом із цієї ситуації стане використання безлічі невеликих вентиляторів замість десятка-другого великих пропелерів.

Перевага безлічі невеликих двигунів компанія бачить у низькому струмовому навантаженні на кожен з них і на електроніку. Це підвищить надійність і позитивно позначиться на вазі проводки, зокрема шляхом меншого перерізу силових кабелів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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