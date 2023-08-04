Літаки «Аерофлоту» літають з деактивованими гальмами — Finance.ua

Літаки «Аерофлоту» літають з деактивованими гальмами 04.08.2023, 01:41 — Технології&Авто

Літаки «Аерофлоту» літають з деактивованими гальмами

Літаки «Аерофлоту» тепер літатимуть без гальм, оскільки полагодити їхню несправність без іноземних комплектуючих не можуть.

Як повідомляє профільний проект « Авіаторщина », станом на 31 липня з деактивованими гальмами літали 9 літаків «Аерофлоту»:

5 — Boeing 777;

2 — Airbus A321;

1 — Airbus A320;

1 — Airbus A330.

«У літака кілька гальм — по одному на кожне колесо основної стійки шасі. І на повітряних суднах типу A320/321 і A330 можна літати 10 днів лише з одним деактивованим гальмом з 4-х і 8-ми відповідно. А на Boeing 777 — з двома з 12-ти», — йдеться у повідомленні.

При гальмуванні з деактивованим гальмом можливе виведення літака з осьової лінії злітно-посадкової смуги (ЗПС).

«Повітряне судно буде мати тенденцію до розвороту в бік, де гальма не деактивовані. Звертайте увагу на даний факт, особливо, при посадці на мокру ЗПС з бічним вітром. Є обмеження по ширині ЗПС. Ризик викочування за межі ЗПС», — попередили пілотів.

Через війну проти України у російської авіації з’явились великі проблеми. 2 березня 2022 року найбільші у світі виробники літаків Boeing та Airbus зупинили роботу в росії через вторгнення в Україну. Вони призупинили відправку запчастин до росії, технічне обслуговування та надання техпідтримки для авіакомпаній з рф.

Однак всупереч санкціям, у 2022 році в росію були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів.

У червні 2023 року російський «Аерофлот» в обхід санкцій оновив софт на літаку Airbus A350. Допомогла російському перевізнику в цьому питанні авіакомпанія з дружньої до рф країни, яка «неофіційно поділилася оновленням ПЗ і сервісним бюлетенем».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.