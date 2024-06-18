«Ліси України» купило 50 автомобілів Renault Duster за 45 млн гривень — Finance.ua

«Ліси України» купило 50 автомобілів Renault Duster за 45 млн гривень Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

«Ліси України» купило 50 автомобілів Renault Duster за 45 млн гривень

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» 4 червня домовилось з ТОВ «Полісся Моторс Груп» про закупівлю 50 легкових автомобілів Renault Duster Life 1,5D за 44,545 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Ціна одного автомобіля становить 890,9 тис. гривень.

Термін постачання — до 30 листопада.

ТОВ «Полісся Моторс Груп» є офіційним дилером імпортера АТ «Рено Україна» в Житомирі та Житомирській області.

Як повідомляли Українськi Новини, у жовтні 2023 року Кабмін погодив призначення гендиректором ДП «Ліси України» ексголову Держлісагентства Юрія Болоховця.

У вересні 2022 року Кабінет Міністрів створив державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» в рамках реформи лісової галузі.

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