«Ліси України» купило 50 автомобілів Renault Duster за 45 млн гривень — Finance.ua
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«Ліси України» купило 50 автомобілів Renault Duster за 45 млн гривень

Фондовий ринок
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«Ліси України» купило 50 автомобілів Renault Duster за 45 млн гривень
«Ліси України» купило 50 автомобілів Renault Duster за 45 млн гривень
Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» 4 червня домовилось з ТОВ «Полісся Моторс Груп» про закупівлю 50 легкових автомобілів Renault Duster Life 1,5D за 44,545 млн гривень.
Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.
Ціна одного автомобіля становить 890,9 тис. гривень.
Термін постачання — до 30 листопада.
ТОВ «Полісся Моторс Груп» є офіційним дилером імпортера АТ «Рено Україна» в Житомирі та Житомирській області.
Як повідомляли Українськi Новини, у жовтні 2023 року Кабмін погодив призначення гендиректором ДП «Ліси України» ексголову Держлісагентства Юрія Болоховця.
У вересні 2022 року Кабінет Міністрів створив державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» в рамках реформи лісової галузі.
За матеріалами:
Українські Новини
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