Лінійка iPhone 16 оснащуватиметься чипами A18 і A18 Pro — Finance.ua
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Лінійка iPhone 16 оснащуватиметься чипами A18 і A18 Pro

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Усі чотири моделі iPhone 16 будуть оснащені чипами під маркуванням A18, вважає Джефф Пу, аналітик, що висвітлює діяльність компаній, які входять у ланцюжок поставок Apple.
В аналітичній записці інвестиційної компанії Haitong International Securities, отриманій виданням MacRumors цього тижня, Пу заявив:
«Ми розглядаємо A17 Pro як перехідний зразок і тепер очікуємо, що всі моделі iPhone 16 будуть оснащені A18 на техпроцесі N3E компанії TSMC».
Пу роз’яснив свої очікування:
  • iPhone 16: чип A18 (N3E)
  • iPhone 16 Plus: чип A18 (N3E)
  • iPhone 16 Pro: чип A18 Pro (N3E)
  • iPhone 16 Pro Max: чип A18 Pro (N3E)
З огляду на те, що iPhone 15 і iPhone 15 Plus оснащені чипом A16 Bionic, перехід на чип A18 для iPhone 16 і iPhone 16 Plus буде вельми примітним.
N3E — це друге покоління 3-нм техпроцесу компанії TSMC, менш витратний і продуктивніший порівняно з першим поколінням, N3B, за яким виготовляють чип A17 Pro в моделях iPhone 15 Pro.
З огляду на те, що до запуску лінійки iPhone 16 залишається близько року, Пу, найімовірніше, робить обґрунтоване припущення щодо маркетингових назв, однак наразі не зрозуміло, чи дійсно Apple просуватиме брендинг A18 і A18 Pro. Не виключено, що компанія може використовувати в iPhone 16 чипи A17 і A18 Pro, як в останні роки.
За матеріалами:
itechua
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