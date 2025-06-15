Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото) — Finance.ua
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Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото)

Технології&Авто
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Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото)
Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото)
Audi розширила сімейство Q5: тепер окрім моделей з двигунами внутрішнього згорання та технологією м’якого гібрида MHEV Plus, Q5 та Q5 Sportback також будуть доступні як гібридні моделі з підзарядкою від мережі (PHEV).
Німецький автовиробник каже, що Q5 e-hybrid quattro і Q5 Sportback e-hybrid quattro будуть доступні до замовлення у двох варіантах потужності: 220 або 270 кВт, що еквівалентно 300 або 367 кінських сил.
Ємність батареї становить 25,9 кВт-год. Його максимальна потужність зарядки змінним струмом становить 11 кВт.
Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото)
Плагін-гібридна силова установка також включає бензиновий двигун 2.0 TFSI потужністю 180 кВт (245 к.с.).
У базовому виконанні на 200 кВт Audi Q5 e-hybrid quattro досягає першої сотні за 6,2 секунди, а у версії на 270 кВт — за 5,1 секунди. Максимальна швидкість обмежується на позначці 250 км/год.
Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото)
Водіям доступні два режими роботи: «EV» та «Hybrid». Під час руху в гібридному режимі система управління гібридом підтримує певний рівень заряду за потреби, щоб заощадити достатньо електроенергії для подальшого використання.
Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото)
Окрім автоматичного гібридного режиму, бажаний рівень заряду можна вибрати індивідуально за допомогою цифрового повзунка.
Крім того, власники зможуть обирати один з трьох режимів роботи рекуперації. Стандартне оснащення моделей покращили додатковими опціями.
Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото)
Базовий варіант отримав спортивну підвіску S та трьохзонний автоматичний клімат-контроль. Версія з більшою потужністю також має світлодіодні фари plus та світлодіодні задні ліхтарі pro у стандартній комплектації.
Окрім цього, список оснащення також включає пакет інтер’єру S line зі спортивними сидіннями, 19-дюймові легкосплавні аеродинамічні диски та червоні гальмівні супорти.
Вартість Audi Q5 e-hybrid quattro з потужністю у 220 кВт починатиметься від 63 400 євро, тоді як модель потужністю 270 кВт коштуватиме від 71 800 євро. Водночас ціни на Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro становитимуть від 65 900 та 74 300 євро відповідно.
За матеріалами:
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