Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото) — Finance.ua

Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото) Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

Лінійка Audi Q5 поповнилась плагін-гібридними версіями (фото)

Audi розширила сімейство Q5: тепер окрім моделей з двигунами внутрішнього згорання та технологією м’якого гібрида MHEV Plus, Q5 та Q5 Sportback також будуть доступні як гібридні моделі з підзарядкою від мережі (PHEV).

Німецький автовиробник каже, що Q5 e-hybrid quattro і Q5 Sportback e-hybrid quattro будуть доступні до замовлення у двох варіантах потужності: 220 або 270 кВт, що еквівалентно 300 або 367 кінських сил.

Ємність батареї становить 25,9 кВт-год. Його максимальна потужність зарядки змінним струмом становить 11 кВт.

Плагін-гібридна силова установка також включає бензиновий двигун 2.0 TFSI потужністю 180 кВт (245 к.с.).

У базовому виконанні на 200 кВт Audi Q5 e-hybrid quattro досягає першої сотні за 6,2 секунди, а у версії на 270 кВт — за 5,1 секунди. Максимальна швидкість обмежується на позначці 250 км/год.

Водіям доступні два режими роботи: «EV» та «Hybrid». Під час руху в гібридному режимі система управління гібридом підтримує певний рівень заряду за потреби, щоб заощадити достатньо електроенергії для подальшого використання.

Окрім автоматичного гібридного режиму, бажаний рівень заряду можна вибрати індивідуально за допомогою цифрового повзунка.

Крім того, власники зможуть обирати один з трьох режимів роботи рекуперації. Стандартне оснащення моделей покращили додатковими опціями.

Базовий варіант отримав спортивну підвіску S та трьохзонний автоматичний клімат-контроль. Версія з більшою потужністю також має світлодіодні фари plus та світлодіодні задні ліхтарі pro у стандартній комплектації.

Окрім цього, список оснащення також включає пакет інтер’єру S line зі спортивними сидіннями, 19-дюймові легкосплавні аеродинамічні диски та червоні гальмівні супорти.

Вартість Audi Q5 e-hybrid quattro з потужністю у 220 кВт починатиметься від 63 400 євро, тоді як модель потужністю 270 кВт коштуватиме від 71 800 євро. Водночас ціни на Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro становитимуть від 65 900 та 74 300 євро відповідно.

Телеканал 24 За матеріалами:

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