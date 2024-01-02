LimX Dynamics показала свого робота-гуманоїда (відео) — Finance.ua
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LimX Dynamics показала свого робота-гуманоїда (відео)

Технології&Авто
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LimX Dynamics показала свого робота-гуманоїда (відео)
LimX Dynamics показала свого робота-гуманоїда (відео)
Китайська компанія LimX Dynamics показала рухи свого робота-гуманоїда CL-1.
Про це повідомляє The Robot Report.
В опублікованому компанією відео CL-1 виконував такі завдання, як підйом по сходах Також зауважується, що робот може пересуватися як у приміщенні, та і на вулиці. ходьба вниз по схилах.
Також зауважується, що робот може пересуватися як у приміщенні, та і на вулиці.
LimX Dynamics очікує, що її роботи-гуманоїди зрештою будуть задіяні для допомоги в обміні товарами та послугами в рамках моделей «від бізнесу до бізнесу та «від бізнесу до споживача».
У компанії також додали, що планують удосконалити робота для діяльності в небезпечних сценаріях, високоякісному обслуговуванні клієнтів, автомобільному виробництві та наданні послуг на дому.
Серед іншого LimX Dynamics пояснила, що, зокрема, використовує штучний інтелект у CL-1.
За матеріалами:
Укрінформ
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