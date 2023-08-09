Лімітований тираж і понад 400 сил: представлено новий заряджений Nissan Skyline — Finance.ua
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Лімітований тираж і понад 400 сил: представлено новий заряджений Nissan Skyline

Технології&Авто
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Лімітований тираж і понад 400 сил: представлено новий заряджений Nissan Skyline
Лімітований тираж і понад 400 сил: представлено новий заряджений Nissan Skyline, Фото: Nissan
В Японії презентували новий Nissan Skyline Nismo. Заряджений седан випустять лімітованою серією з 1000 екземплярів, а його ціна в Японії становить від 7 880 400 до 9 479 000 ієн ($54 700 — 66 100).
Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.
Задньопривідний седан Nissan Skyline — більш доступний побратим знайомого українцям Infiniti Q50. Втім, варіант від підрозділу Nismo потужніший за будь-яку версію Q50.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Автомобіль оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо, який розвиває 414 к. с. і 550 Нм. У парі з ним працює 7-ступінчаста автоматична КПП. Розгін до 100 км/год займає близько 5 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Крім того, переналаштували підвіску і допрацювали гальма седана.
Варіант від Nismo можна відрізнити від стандартного Nissan Skyline 2023 за особливою решіткою радіатора, агресивнішими бамперами, заднім спойлером і обвісом. Також встановлено 19-дюймові диски Enkei. В оздобленні салону з’явилася замша, а шкала тахометра стала червоною. Встановлено і спортивні крісла Recaro.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Окремо стоїть варіант Nissan Skyline Nismo Limited — таких седанів випустять лише 100. Він виділяється завдяки чорним колісним дискам, а в салоні встановлено табличку з серійним номером моделі.
За матеріалами:
Фокус
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