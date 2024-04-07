Ліквідні авто: рейтинг машин, які найбільше та найменше втрачають в ціні за три роки володіння — Finance.ua

Ліквідні авто: рейтинг машин, які найбільше та найменше втрачають в ціні за три роки володіння
Британські експерти провели аналіз ліквідності 20 різних моделей автомобілів. У ході дослідження з’ясувалося, що найменше втрачає в ціні за три роки Hyundai Tucson, а найбільше — Kia Ceed.
Це визначило британське видання Auto Express.
Під час дослідження експерти аналізували інформацію щодо 20 різних моделей авто з бензиновими двигунами. На основі даних авто ринку була підрахована приблизна вартість авто через три роки володіння і 90 000 км пробігу.
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Найбільш ліквідні авто
Першу сходинку посідає кросовер Hyundai Tucson. Автомобіль втратить 34% початкової вартості за 3 роки експлуатації.
На другому місці — Toyota RAV4, який втратить 34,6%.
Третю і четверту позиції ділять Skoda Octavia і Toyota C-HR (-39,5%).
Найменш ліквідні автомобілі
Найбільше втрачають у ціні за три роки Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) та Fiat Tipo (-45,1%).
Рейтинг найбільш та найменш ліквідні авто на ринку:
- Hyundai Tucson — втрата 34,6% вартості за 3 роки;
- Toyota RAV4 — 34,6%;
- Skoda Octavia — 39,5%;
- Toyota C-HR — 39,5%;
- Kia Sportage — 39,9%;
- Nissan Qashqai — 41%;
- Volkswagen Tiguan — 41,2%;
- Toyota Yaris — 41,9%;
- Toyota Corolla — 42%;
- Dacia Duster — 42,1%;
- Opel Astra — 43,1%;
- Skoda Superb — 43,3%;
- Opel Corsa — 43,8%;
- Volkswagen Passat — 43,9%;
- Skoda Fabia — 44,5%;
- Renault Clio — 45%;
- Volkswagen Golf — 45%;
- Fiat Tipo — 45,1%;
- Ford Focus — 45,2%;
- Kia Ceed — 47,6%.
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