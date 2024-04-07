Ліквідні авто: рейтинг машин, які найбільше та найменше втрачають в ціні за три роки володіння — Finance.ua

Ліквідні авто: рейтинг машин, які найбільше та найменше втрачають в ціні за три роки володіння Сьогодні 06:02 — Технології&Авто

Ліквідні авто: рейтинг машин, які найбільше та найменше втрачають в ціні за три роки володіння, oneclick.ua

Британські експерти провели аналіз ліквідності 20 різних моделей автомобілів. У ході дослідження з’ясувалося, що найменше втрачає в ціні за три роки Hyundai Tucson, а найбільше — Kia Ceed.

Це визначило британське видання Auto Express.

Під час дослідження експерти аналізували інформацію щодо 20 різних моделей авто з бензиновими двигунами. На основі даних авто ринку була підрахована приблизна вартість авто через три роки володіння і 90 000 км пробігу.

Найбільш ліквідні авто

Першу сходинку посідає кросовер Hyundai Tucson. Автомобіль втратить 34% початкової вартості за 3 роки експлуатації.

Фото: Hyundai

На другому місці — Toyota RAV4, який втратить 34,6%.

Фото: Toyota

Третю і четверту позиції ділять Skoda Octavia і Toyota C-HR (-39,5%).

Найменш ліквідні автомобілі

Найбільше втрачають у ціні за три роки Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) та Fiat Tipo (-45,1%).

Фото: Kia

Рейтинг найбільш та найменш ліквідні авто на ринку:

Hyundai Tucson — втрата 34,6% вартості за 3 роки;

Toyota RAV4 — 34,6%;



Skoda Octavia — 39,5%;



Toyota C-HR — 39,5%;



Kia Sportage — 39,9%;



Nissan Qashqai — 41%;



Volkswagen Tiguan — 41,2%;



Toyota Yaris — 41,9%;



Toyota Corolla — 42%;

Dacia Duster — 42,1%;



Opel Astra — 43,1%;



Skoda Superb — 43,3%;



Opel Corsa — 43,8%;



Volkswagen Passat — 43,9%;



Skoda Fabia — 44,5%;



Renault Clio — 45%;



Volkswagen Golf — 45%;



Fiat Tipo — 45,1%;



Ford Focus — 45,2%;



Kia Ceed — 47,6%.



До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.