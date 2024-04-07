Ліквідні авто: рейтинг машин, які найбільше та найменше втрачають в ціні за три роки володіння — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ліквідні авто: рейтинг машин, які найбільше та найменше втрачають в ціні за три роки володіння

Технології&Авто
11
Ліквідні авто: рейтинг машин, які найбільше та найменше втрачають в ціні за три роки володіння
Ліквідні авто: рейтинг машин, які найбільше та найменше втрачають в ціні за три роки володіння, oneclick.ua
Британські експерти провели аналіз ліквідності 20 різних моделей автомобілів. У ході дослідження з’ясувалося, що найменше втрачає в ціні за три роки Hyundai Tucson, а найбільше — Kia Ceed.
Це визначило британське видання Auto Express.
Під час дослідження експерти аналізували інформацію щодо 20 різних моделей авто з бензиновими двигунами. На основі даних авто ринку була підрахована приблизна вартість авто через три роки володіння і 90 000 км пробігу.

Читайте також: Авто з Німеччини: як пригнати без посередників

Найбільш ліквідні авто

Першу сходинку посідає кросовер Hyundai Tucson. Автомобіль втратить 34% початкової вартості за 3 роки експлуатації.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
На другому місці — Toyota RAV4, який втратить 34,6%.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Третю і четверту позиції ділять Skoda Octavia і Toyota C-HR (-39,5%).

Найменш ліквідні автомобілі

Найбільше втрачають у ціні за три роки Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) та Fiat Tipo (-45,1%).
Фото: Kia
Фото: Kia

Рейтинг найбільш та найменш ліквідні авто на ринку:

  • Hyundai Tucson — втрата 34,6% вартості за 3 роки;
  • Toyota RAV4 — 34,6%;
  • Skoda Octavia — 39,5%;
  • Toyota C-HR — 39,5%;
  • Kia Sportage — 39,9%;
  • Nissan Qashqai — 41%;
  • Volkswagen Tiguan — 41,2%;
  • Toyota Yaris — 41,9%;
  • Toyota Corolla — 42%;
  • Dacia Duster — 42,1%;
  • Opel Astra — 43,1%;
  • Skoda Superb — 43,3%;
  • Opel Corsa — 43,8%;
  • Volkswagen Passat — 43,9%;
  • Skoda Fabia — 44,5%;
  • Renault Clio — 45%;
  • Volkswagen Golf — 45%;
  • Fiat Tipo — 45,1%;
  • Ford Focus — 45,2%;
  • Kia Ceed — 47,6%.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.