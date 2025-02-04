Ліквідації на суму понад $2,2 млрд, поки Біткоїн падає — чому аналітики переключають увагу на XYZ — Finance.ua
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Ліквідації на суму понад $2,2 млрд, поки Біткоїн падає — чому аналітики переключають увагу на XYZ

Криптовалюта
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Ліквідації на суму понад $2,2 млрд, поки Біткоїн падає — чому аналітики переключають увагу на XYZ
Ліквідації на суму понад $2,2 млрд, поки Біткоїн падає — чому аналітики переключають увагу на XYZ
Коли вартість Біткоїна різко знижується, з ринку зникають мільярди доларів, залишаючи інвесторів у шоку. На тлі цього хаосу увага зміщується на XYZ. Аналітики починають вивчати новий актив, шукаючи можливості та підказки.
Що таке XYZ, і чому він привертає інтерес під час падіння Біткоїна?
XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна ігнорувати!
Ліквідації на суму понад $2,2 млрд, поки Біткоїн падає — чому аналітики переключають увагу на XYZ
XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-квиток у світ спортивних мемів та криптовалют. Це MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробляти на зростаючому попиті на мем-коїни.
Але кожній революції потрібен герой — той, хто пройде через труднощі та виведе токен $XYZ на вершину!
Цим героєм є XYZepe — маскований боєць, відданий прихильник $XYZ, чия місія — довести XYZVerse до першого місця на CoinMarketCap. Це історія про те, як аутсайдери стають легендами.
З мільйонами спортивних фанатів, готових приєднатися до гри, екосистема XYZVerse продовжує зростати, а ваші нагороди будуть збільшуватися разом із нею!
📢 І ось ключовий момент: XYZVerse офіційно визнано Найкращим Новим Мем-Проєктом, що підтверджує його вибуховий потенціал у сфері мем-коїнів.
🔥 Пресейл XYZ — це ваш шанс зайти в гру до масштабного зростання! 🔥
Мем-коїни — беззаперечні чемпіони крипторинку, і XYZ готовий знищити конкурентів. Зараз $XYZ продається за $0.002, але він недооцінений, і очікується його ріст до $0.1 на останньому етапі пресейлу.
Але перемога не приходить миттєво — вона вимагає стратегії, рішучості та бійця, готового йти до кінця. XYZepe знає, які виклики чекають попереду, але з підтримкою спільноти він виведе $XYZ на легендарний рівень.
З майбутніми лістингами на найбільших CEX і DEX-платформах, аудитом смарт-контрактів і перевіреною командою, XYZ вже на крок попереду конкурентів.
📢 Час має вирішальне значення — заходьте, поки ринок не вибухнув, і отримайте величезний прибуток!
XYZepe бореться за славу — приєднаєтеся до нього?
Біткоїн (BTC)
За останній тиждень і місяць Біткоїн (BTC) показав зниження вартості.
  • За тиждень ціна впала на 8,11%
  • За місяць зниження склало 3,64%
Проте, за останні шість місяців BTC зріс на 67,93%, що підкреслює його значне зростання в довгостроковій перспективі.
🔍 Технічний аналіз:
  • RSI (Індекс відносної сили) знаходиться на рівні 34,61 — близько до зони перепроданості, що може сигналізувати про можливий відскок угору.
  • Діапазон поточних цін: $94,057 — $104,019, що нижче 100-денної ковзної середньої ($101,918). Це вказує на короткостроковий ведмежий тренд, але залишає можливість для зростання.
📊 Рівні підтримки та опору:
  • Найближча підтримка: $90,232, друга підтримка — $80,270. Якщо BTC утримається вище цих рівнів, це допоможе уникнути подальшого падіння.
  • Найближчий рівень опору: $110,157. Прорив цього рівня може призвести до зростання до $120,119.
🔺 Якщо BTC досягне рівня опору, потенційне зростання складе близько 17−28% від нижньої межі поточного діапазону. Це може означати близьку можливість для зростання.
Висновок
Біткоїн та інші криптовалюти залишаються сильними, але XYZVerse виділяється серед них. Як перший спортивний мем-коїн, XYZ прагне до масового зростання і може стати наступною великою можливістю.
📢 Детальніше про XYZVerse (XYZ)
За матеріалами:
xyzverse.io
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