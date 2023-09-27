LG випустила ноутбук із гнучким екраном — Finance.ua

LG випустила ноутбук із гнучким екраном Сьогодні 04:34 — Технології&Авто

LG випустила ноутбук із гнучким екраном

Корейська компанія LG розпочала продаж свого першого гібридного ноутбука з гнучким дисплеєм.

Про це повідомляє видання Android Authority.

Пристрій Gram Fold отримав 17-дюймовий OLED-дисплей роздільною здатністю 2560×1920 пікселів, який при складанні трансформується на екран діагоналлю 12 дюймів.

У складеному стані випущений комп’ютер може відображати віртуальну клавіатуру на другій половині дисплея. При цьому в LG відзначили, що споживачі зможуть підключити до ноутбука фізичну Bluetooth-клавіатуру.

У компанії наголосили, що девайс можна використовувати як ноутбук, зовнішній монітор чи планшет. Gram Fold підтримує роботу зі стілусом, гнучкий екран розрахований на 30 тисяч складань. У розкладеному стані товщина пристрою становить 9,4 міліметра, ноутбук важить 1,25 кілограма.

LG Gram Fold отримав процесор Intel Core i5−1335U 13-го покоління, графічний прискорювач Iris Xe, 16 гігабайт оперативної пам’яті, твердотільний накопичувач NVMe ємністю 512 гігабайт, три стереодинаміки, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E. Комп’ютер оцінили в 4,99 мільйона вон.

t4 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.