LG Electronics запускає криптогаманець на базі Hedera — Finance.ua
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LG Electronics запускає криптогаманець на базі Hedera

Фінтех і Картки
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LG Electronics запускає криптогаманець на базі Hedera
LG Electronics запускає криптогаманець на базі Hedera
LG Electronics проводить бета-тести свого криптогаманця. Наразі він на фінальному етапі перевірки — повідомляють місцеві ЗМІ.
Отже, програма називається «Wallypto». Він побудований на блокчейні Hedera Hashgraph і поки що підтримує тільки токени Hedera HTS. Після офіційного релізу вони планують розширити список мереж і токенів, що підтримуються.

Навіщо їм гаманець?

Представники LG відповіли на це запитання туманно. Вони зізналися, що компанія ще не визначилася з практичною корисністю додатку, але працює над новими варіантами використання блокчейну.
Журналісти вважають, що Wallypto може використовуватися для гаджетів LG ThinQ, які мають опцію IoT (інтернету речей).
Раніше LG зафіксувала стратегію переходу на блокчейн у своєму статуті. Вони планують запровадити NFT у лінійку смарт-телевізорів. Аналогічні опції вже пропонує їхній конкурент Samsung Electronics.
Нагадаємо, світовий техногігант Samsung оголосив про плани створити криптовалютну біржу в Південній Кореї — її запуск відбудеться вже до кінця 2022 року. Для цього компанія співпрацюватиме із 7 південнокорейськими фінансовими компаніями.
Корейська асоціація фінансових інвестицій контролюватиме всі процеси. Як кажуть у Samsung, користувачі біржі зможуть використовувати платформу для інвестування як у криптовалюти, так і в незамінні токени.
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