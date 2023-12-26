Lexus представив компактний економічний кросовер на 200 сил (фото) — Finance.ua
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Lexus представив компактний економічний кросовер на 200 сил (фото)

Технології&Авто
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Lexus представив компактний економічний кросовер на 200 сил (фото)
Lexus представив компактний економічний кросовер на 200 сил (фото), Фото: Lexus
Презентовано новий Lexus UX 2024. Компактний міський кросовер пройшов чергове оновлення.
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японського бренду.
Кросовер Lexus UX не змінився зовні — розширено лише палітру кольорів. Усередині запропонували нові схеми оздоблення, а також встановили сучасний віртуальний щиток приладів зі збільшеною до 12,3 дюймів діагоналлю. Крім того, доопрацьовано комплекс систем безпеки Lexus Safety System+ і з’явилася технологія контролю втоми водія.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Основних змін зазнав гібрид Lexus UX. Він, як і раніше, оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів, але сумарна віддача силової установки зросла зі 184 до 199 к. с.
Розгін до 100 км/год тепер займає 8,1 с у передньопривідній версії та 7,9 с — у повнопривідній. До того ж, нікелеву батарею замінили літій-іонною.
Також у лінійці залишається електромобіль Lexus UX 300e. Він оснащений 204-сильною установкою і батареєю на 72,8 кВт∙год, а його запас ходу становить 512 км.
За матеріалами:
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