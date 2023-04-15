Lexus анонсував новий розкішний мінівен LM і назвав терміни його дебюту — Finance.ua
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Lexus анонсував новий розкішний мінівен LM і назвав терміни його дебюту

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Lexus анонсував новий розкішний мінівен LM і назвав терміни його дебюту
Lexus анонсував новий розкішний мінівен LM і назвав терміни його дебюту
Компанія Lexus анонсувала прем’єру флагманського мінівена LM другого покоління. Він дебютує на міжнародному автосалоні в Шанхаї, який стартує вже 18 квітня.
Жодних подробиць про новинку виробник не розкрив, обмежившись не надто інформативним тизером, що демонструє задню бічну частину кузова моделі. Єдине, що можна помітити — це традиційну для класу MPV пряму лінію даху, невеликий козирок на дверях багажника та незвичайне за формою заднє бічне вікно, за яким, ймовірно, розміститься третій ряд сидінь.
Зазначимо, LM (Lexus Minivan) — це перший мінівен в історії бренду Lexus. Його перше покоління було представлено у 2019 році, і також на автосалоні в Шанхаї. Тоді стало відомо, що він побудований на одній платформі з Toyota Alphard і відрізняється від «донора» лише дизайном та багатим обладнанням.
Яким буде новий Lexus LM технічно, поки що не відомо. Модель першого покоління спочатку мала лише гібридну силову установку, що складається з 2,5-літрового бензинового «атмосферника» та двох електродвигунів.
За матеріалами:
mmr.ua
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