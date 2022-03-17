Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок українському офісу — Finance.ua
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Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок українському офісу

Вчора 12:49Фондовий ринок
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Мережа Leroy Merlin, що входить до французької групи Adeo, відключила своїх українських співробітників від корпоративного зв’язку.
Про це повідомила HR-директор «Леруа Мерлен Україна» Людмила Дзюба.
Це означає, що вони не можуть допомагати іншим колегам, які зараз у небезпеці, чи волонтерам, а також спілкуватися одне з одним.
«В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які так її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступи до файлів виявилися закриті», — пише вона.
За словами Людмили, всі співробітники «Леруа Мерлен Україна» втратили зв’язок один з одним, саме в той момент, коли багато з них знаходяться в небезпеці, в окупованих регіонах під завалами.
У коментарі виданню «Інтерфакс Україна» вона повідомила, що компанія обіцяла відновити доступ 15 березня 2022 року, проте станом на 16 березня акаунти лишалися заблокованими.
Відзначимо, що мережа Leroy Merlin — одна із тих компаній, які відмовились полишати російський ринок через військову агресію росії, і навпаки, оголосила про плани розширювати асортимент і поставки.
За матеріалами: Ain.Ua
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