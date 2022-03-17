Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок українському офісу — Finance.ua

«В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які так її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступи до файлів виявилися закриті», — пише вона.
За словами Людмили, всі співробітники «Леруа Мерлен Україна» втратили зв’язок один з одним, саме в той момент, коли багато з них знаходяться в небезпеці, в окупованих регіонах під завалами.
У коментарі виданню «Інтерфакс Україна» вона повідомила, що компанія обіцяла відновити доступ 15 березня 2022 року, проте станом на 16 березня акаунти лишалися заблокованими.
Відзначимо, що мережа Leroy Merlin — одна із тих компаній, які відмовились полишати російський ринок через військову агресію росії, і навпаки, оголосила про плани розширювати асортимент і поставки.