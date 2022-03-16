Бізнес на крові: які компанії продовжують роботу в росії — Finance.ua

Бізнес на крові: які компанії продовжують роботу в росії Вчора 14:00 — Фондовий ринок Кому війна, а кому мати рідна. Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про світові бренди, що попри загальне бойкотування рф, продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресора.
Про це вони п овідомляють в Телеграм-каналі.
🔺Французька компанія, що спеціалізується на продажу товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку рф.
🔺Банк Raiffeisen теж залишається працювати на території агресора.
🔺Французька компанія Decathlon, що спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивними товарами, продовжує діяльність у рф, проте тимчасово блокує функцію інтернет-замовлень.
🔺Міжнародна торгівельна оптова компанія Metro Cash & Carry GmbH спонсорує агресора та водночас хизується на офіційному сайті тим, що допомагає українським захисникам продуктами.
🔺Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів Auchan залишається в рф, проте на офіційному сайті в Україні пише, що «працює з Україною в серці». 🔺 Німецький концерн Siemens продовжить техобслуговування російських поїздів Сапсан та Ласточка в рамках сервісних контрактів. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
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