Lenovo йде з ринку геймерських смартфонів — Finance.ua
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Lenovo йде з ринку геймерських смартфонів

Фондовий ринок
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Компанія Lenovo може припинити випуск смартфонів Legion. За даними CNBeta, компанія вже повідомила співробітників про те, що розформовує цей напрямок.
Джерело каже, що до 100 людей буде звільнено. Чи все це співробітники команди Legion, не ясно, але частина може перейти в інші підрозділи.
Смартфонів компанії Motorola, яка належить Lenovo, зміни не торкнуться. Офіційно компанія поки не робила жодних заяв, але слід зазначити, що сама Lenovo ніколи особливо не хвалилася здобутками свого смартфонного бізнесу. Крім того, кілька років тому Lenovo вже йшла взагалі з ринку смартфонів, хоча потім повернулася.
За матеріалами:
Portaltele
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