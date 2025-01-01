Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6 — Finance.ua
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Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6

Технології&Авто
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Митне оформлення з метою вільного обігу та перша держреєстрація в Україні нових легкових автомобілів (і ввезених, і вироблених в Україні) з 1 січня 2025 року здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче ніж Євро 6.
Це передбачено законом України щодо вимог відповідності транспортних засобів екологічним нормам, який ухвалила Верховна Рада 17 грудня 2024 року і підписав президент України Володимир Зеленський 30 грудня.
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Виняток становлять нові легкові авто, ввезені або вироблені в Україні до 31 грудня 2024 року.
Водночас, як повідомлялося, законом відтерміновано до 1 січня 2027 року запровадження еконорм Євро-6 для транспортних засобів (нових і вживаних) за кодами УКТЗЕД 8701 20 (трактори), 8702 (автобуси), 8704 (вантажні авто), 8705 (спецавтомобілі).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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