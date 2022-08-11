Латвійський PrivatBank передає свої активи Industra Bank — Finance.ua
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Латвійський PrivatBank передає свої активи Industra Bank

Фондовий ринок
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Латвійський PrivatBank передає свої активи Industra Bank
Латвійський PrivatBank передає свої активи Industra Bank
Регулятор дозволив латвійському PrivatBank передати частину компанії на користь конкурента Industra Bank.
Про це йдеться у повідомленні латвійської Комісії ринків фінансів і капіталу, латвійського PrivatBank.
«Правління Комісії ринків фінансів і капіталу (КРФК) прийняло рішення уповноважити AS PrivatBank передати частину компанії кредитної установи AS PrivatBank до AS Industra Bank відповідно до договору про передачу компанії кредитної установи, укладеного обома сторонами», — йдеться у повідомленні.
Таким чином Industra Bank перейме від PrivatBank відносини з клієнтами, зокрема — управління рахунками фізичних і юридичних осіб, кредитним і лізинговим портфелями, депозитами, а також цінними паперами, якими володіє банк.
У рамках угоди Industra Bank стане наступником 5800 клієнтів, з яких 300 — юридичні особи, та 5500 — приватні особи. Обсяг кредитів, що переносяться в рамках угоди, формує приблизно 23 мільйони євро, у свою чергу обсяг вкладів перевищує 57 мільйонів євро.
PrivatBank, 46,5% акцій якого належить українському ПриватБанку, працює в Латвії з 1992 року. Industra Bank працює в Латвії з 1994 року з пріоритетом на обслуговуванні малих і середніх підприємств Латвії.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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