Латвія заблокувала майже всі пункти пропуску до рф: МЗС попередило українців — Finance.ua

Латвія заблокувала майже всі пункти пропуску до рф: МЗС попередило українців Сьогодні 18:10

Уряд Латвійської Республіки ухвалив рішення призупинити з 16 жовтня 2023 року роботу пунктів пропуску на латвійсько-російському кордоні «Вієнтулі» та «Педедзе».

Про це зазначається у коментарі міністерства закордонних справ України. Там пояснили, з чим пов’язане таке рішення.

«Як повідомила латвійська сторона, такий крок здійснено у відповідь на запроваджені російською федерацією обмеження для громадян України щодо в'їзду на її територію з території третіх держав. Латвійські пункти пропуску „Вієнтулі“ та „Педедзе“ не мають належної інфраструктури, аби впоратися із прогнозованим зростанням пасажиропотоку», — зазначає український МЗС.

У зв’язку з зазначеним, з 16 жовтня 2023 року в'їзд українських громадян на територію росії з третіх держав буде дозволено лише у повітряному пункті пропуску через російський державний кордон «Шереметьєво» (Москва).

МЗС України поновлює рекомендації громадянам України утриматись від відвідування території держави-агресора, а також врахувати неможливість в'їзду до Росії з території Латвії.

При цьому зауважується, що виїзд громадян України з території РФ до Латвії залишається можливим через пункти пропуску «Убилінка-Гребнєво» та «Бурачкі-Терехова».

Перетин кордону рф українцями — що відомо

11 жовтня Міністерство закордонних справ України інформувало, що з 16 жовтня 2023 року Російська Федерація запроваджує для громадян України обмеження в'їзду на її територію з території третіх держав.

УНІАН За матеріалами:

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