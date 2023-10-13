Латвія заблокувала майже всі пункти пропуску до рф: МЗС попередило українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Латвія заблокувала майже всі пункти пропуску до рф: МЗС попередило українців

29
Уряд Латвійської Республіки ухвалив рішення призупинити з 16 жовтня 2023 року роботу пунктів пропуску на латвійсько-російському кордоні «Вієнтулі» та «Педедзе».
Про це зазначається у коментарі міністерства закордонних справ України. Там пояснили, з чим пов’язане таке рішення.
«Як повідомила латвійська сторона, такий крок здійснено у відповідь на запроваджені російською федерацією обмеження для громадян України щодо в'їзду на її територію з території третіх держав. Латвійські пункти пропуску „Вієнтулі“ та „Педедзе“ не мають належної інфраструктури, аби впоратися із прогнозованим зростанням пасажиропотоку», — зазначає український МЗС.
У зв’язку з зазначеним, з 16 жовтня 2023 року в'їзд українських громадян на територію росії з третіх держав буде дозволено лише у повітряному пункті пропуску через російський державний кордон «Шереметьєво» (Москва).
МЗС України поновлює рекомендації громадянам України утриматись від відвідування території держави-агресора, а також врахувати неможливість в'їзду до Росії з території Латвії.
При цьому зауважується, що виїзд громадян України з території РФ до Латвії залишається можливим через пункти пропуску «Убилінка-Гребнєво» та «Бурачкі-Терехова».

Перетин кордону рф українцями — що відомо

11 жовтня Міністерство закордонних справ України інформувало, що з 16 жовтня 2023 року Російська Федерація запроваджує для громадян України обмеження в'їзду на її територію з території третіх держав.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.