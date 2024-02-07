Латвія ввела обов’язкову військову службу для стримування рф від вторгнення в Європу — Finance.ua

Латвія ввела обов’язкову військову службу для стримування рф від вторгнення в Європу Сьогодні 07:11

Латвія ввела обов’язкову військову службу для чоловіків від 18 до 27 років, щоб стримати росію від вторгнення в Європу.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш, повідомляє The Telegraph

Він уточнив, що ці нововведення, зокрема, спрямовані на збільшення чисельності резерву в армії.

Тепер у Латвії всі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років повинні будуть відслужити рік, зокрема ті, які проживають за кордоном.

Ті громадяни Латвії, які відмовляться служити в армії, можуть бути оштрафовані або ж відправлені до в’язниці.

«Хоча застосовуватимуться деякі винятки, зокрема для людей із проблемами зі здоров’ям, батьків-одинаків і тих, хто має подвійне громадянство і вже служив за кордоном», — заявив він.

Міністр також підкреслив, що зараз Європа повинна показати Кремлю свою готовність до можливого російського вторгнення.

«Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали і російські політичні класи ясно бачили, що рух до Європи неможливий», — сказав він.

17 січня президент Латвії Едгарс Рінкевічс на тлі повідомлень про можливий напад РФ на країни Балтії заявив, що його країна і союзники по НАТО «готуються до всіх сценаріїв» і розповів, яких саме заходів необхідно вжити, щоб запобігти потенційній агресії.

Раніше видання Bild із посиланням на власні джерела в розвідці однієї з європейських країн повідомляло, що росія може спробувати атакувати Європу наприкінці 2024 року або на початку 2025 року, коли США опиняться «без лідера» і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після деякої затримки.

Йдеться про період між відходом із посади нинішнього президента США Джо Байдена на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року.

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