Латвія призупинила угоду з рф про економічне співробітництво — Finance.ua

Латвія призупинила угоду з рф про економічне співробітництво Вчора 10:35 — Світ

Латвія призупинила угоду з рф про економічне співробітництво

Цього тижня призупинено угоду між урядами Латвії та росії про економічне співробітництво, повідомляється у заяві МЗС в офіційному виданні «Latvijas Vеstnesis».

Дія зазначеної угоди була припинена 1 серпня. Цього ж дня було припинено дію угоди між урядами Латвії та росії щодо створення міжурядової комісії у сферах економічного, науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва.

З понеділка призупинено також дію угоди між Латвією та рф від 2010 року про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів двох країн.

16 травня призупинено дію угоди між урядами Латвії та рф про запобігання подвійному оподаткуванню та ухилення від сплати податків стосовно податку на прибуток і капітал і протоколу до нього.

Також 16 травня було припинено дію статті 13 угоди між урядами Латвії та росії щодо соціального захисту російських військових пенсіонерів та членів їхніх сімей, які проживають на території Латвії.

Стаття 13 угоди передбачала, що відповідно до міжнародної практики Латвія забезпечує догляд, благоустрій та збереження меморіальних споруд і місць масового поховання воїнів на території країни, а також не створює перешкод для поховання померлих військових пенсіонерів і членів їх родин і вчинення похоронних обрядів.

Так само російська сторона забезпечує догляд за меморіальними спорудами та місцями поховання латишів, ливів і громадян Латвії, які загинули в результаті воєн і репресій на території росії.

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