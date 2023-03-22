Латвія передасть Україні великий пакет медичного обладнання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Латвія передасть Україні великий пакет медичного обладнання

12
Латвія передасть Україні медичне обладнання на суму 299 тисяч євро. Транспортні та логістичні витрати будуть покриті з бюджету механізму цивільного захисту ЄС.
Про це повідомляє Delfi.
Планується, що Міністерство охорони здоров’я Латвії пожертвує 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, десять станцій перфузійної системи, чотири аспіраційних установки, один комплект вентилятора і дихальних трубок, а також одну станцію моніторингу життєдіяльності.
Повідомляється, що транспортування та логістику медичного обладнання координуватиме Державна пожежно-рятувальна служба з використанням механізму підтримки, запропонованого Європейською комісією.
Нагадаємо, 16 лютого уряд Латвії дозволив передавати українським військовим конфісковані у п’яних водіїв автомобілі.
На початку березня Латвія передала перші вісім автомобілів, які були конфісковані за водіння у нетверезому стані.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.