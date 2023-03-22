Латвія передасть Україні великий пакет медичного обладнання — Finance.ua

Латвія передасть Україні великий пакет медичного обладнання Сьогодні 13:34

Латвія передасть Україні медичне обладнання на суму 299 тисяч євро. Транспортні та логістичні витрати будуть покриті з бюджету механізму цивільного захисту ЄС.

Про це повідомляє Delfi

Планується, що Міністерство охорони здоров’я Латвії пожертвує 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, десять станцій перфузійної системи, чотири аспіраційних установки, один комплект вентилятора і дихальних трубок, а також одну станцію моніторингу життєдіяльності.

Повідомляється, що транспортування та логістику медичного обладнання координуватиме Державна пожежно-рятувальна служба з використанням механізму підтримки, запропонованого Європейською комісією.

Нагадаємо, 16 лютого уряд Латвії дозволив передавати українським військовим конфісковані у п’яних водіїв автомобілі.

На початку березня Латвія передала перші вісім автомобілів, які були конфісковані за водіння у нетверезому стані.

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