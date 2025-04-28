Латвія анулювала статус захисту для 18 тисяч українців: причини — Finance.ua

Латвія анулювала статус захисту для 18 тисяч українців: причини Сьогодні 10:44

Латвія анулювала статус захисту для 18 тисяч українців: причини

У Латвії скасували статус тимчасового захисту для 18,6 тисячі українців.

Причина — люди не встигли або зовсім забули подати документи на продовження дозволу на проживання. Латвійське Агентство у справах громадянства і міграції (PMLP) було змушене вжити жорстких заходів, повідомляє — люди не встигли або зовсім забули подати документи на продовження дозволу на проживання. Латвійське Агентство у справах громадянства і міграції (PMLP) було змушене вжити жорстких заходів, повідомляє Ukraine Pulse

Найбільше насторожує те, що чимало українців не оновлювали свої документи ще з 2022 року, хоча це є прямою вимогою закону.

На початку 2025 року у Латвії статус тимчасового захисту мали 47 654 людини, з яких понад 33 тисячі — етнічні українці.

Хоча ситуація й неприємна, шанс усе виправити є. Латвійська влада дозволяє відновити статус, якщо діяти швидко та правильно. Що потрібно подати:

Копію проїзного документа та заяву у вільній формі

Заповнену форму на проживання (для тих, хто оформлював візу)

Додаткову анкету (якщо людина має громадянство росії або білорусі разом з українським)

Документи приймають електронною поштою на адресу pasts@pmlp.gov.lv або звичайною поштою до найближчого відділення PMLP.

Після схвалення заяви обов’язково потрібно протягом 10 днів особисто прийти до відділення й отримати eID-картку.

Латвійські посадовці попереджають: перебування в країні без чинного статусу може обернутися серйозними юридичними наслідками. Щоб уникнути проблем, українцям радять якомога швидше подати потрібні документи та пройти всі формальності.

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