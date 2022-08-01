Land Rover представив ексклюзивний Defender тиражем в 25 авто (фото) — Finance.ua

Land Rover представив ексклюзивний Defender тиражем в 25 авто (фото) Вчора 04:20 — Технології&Авто

Land Rover представив ексклюзивний Defender тиражем в 25 авто (фото)

Салон відрізняється обробкою чорною та білою шкірою, спортивними сидіннями Recaro, зробленим на замовлення циферблатом годинника Land Rover Trophy від Elliot Brown та інформаційно-розважальною системою Classic із вбудованою навігацією та функцією підключення мобільних пристроїв.

Компанія Land Rover випустила обмеженим тиражем спецверсію оригінального позашляховика Defender — виконання Classic Defender Works V8 Trophy II.

За основу фахівці заводського підрозділу Land Rover Classic взяли Defender 2012-2016 років випуску, які пройшли реставрацію і потім вручну було перезібрано у новому виконанні.

Позашляховики оснащуються 405-сильним 5-літровим атмосферним бензиновим V8 з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач ZF, посиленими гальмами, перенастроєним кермовим керуванням та доопрацьованою з урахуванням нового двигуна підвіскою.

Автомобілі пофарбовані в чорно-білий камуфляж, в якому «зашифровано» 23 знакові для Land Rover місця, на основі базового кольору Fuji White з елементами Gloss Black та контрастним дахом Narvik Black. Машина одержала чорні 18-дюймові колеса Sawtooth.

Версія Trophy II отримала позашляховий комплект, що включає передню лебідку, багатоточкову захисну експедиційну клітку, багажник на даху, захист днища кузова, А-подібну дугу на передньому бампері, встановлений вище повітрозабірник, світлодіодні прожектори і грязьові шини.

Тираж Defender Works V8 Trophy II складе 25 екземплярів — п’ять пікапів 110 Double Cab, а також десять позашляховиків з тридверним кузовом 90 і п’ятидверним 110 — за ціною від 225 тис. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, базовий Land Rover Defender Works V8 був випущений у 2018 році обмеженим тиражем у 150 автомобілів, а у 2021 році показали Land Rover Defender Works V8 Trophy.

MMR За матеріалами:

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