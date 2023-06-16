Land Rover оновив свою найдоступнішу модель: як змінився кросовер (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Land Rover оновив свою найдоступнішу модель: як змінився кросовер (фото)

Технології&Авто
13
Land Rover оновив свою найдоступнішу модель: як змінився кросовер (фото)
Land Rover оновив свою найдоступнішу модель: як змінився кросовер (фото), Фото: Land Rover
Представлено оновлений кросовер Land Rover Discovery Sport. Найдоступніша модель британської марки пройшла вже третю модернізацію з моменту дебюту у 2014 році.
Її подробиці розкрили на офіційному сайті автовиробника.
Новий Land Rover Discovery Sport можна впізнати за зміненою решіткою радіатора. У версії Dynamic кросовер також одержав оновлений передній бампер.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Крім того, для моделі запропонували нові колісні диски діаметром від 19 до 21 дюймів. На кузові ще залишився логотип Land Rover, проте згодом модель продаватимуть під брендом Discovery, адже Jaguar Land Rover проходить реорганізацію та випускатиме авто під чотирма окремими марками.
Салон Discovery Sport зазнав істотніших змін. Кросовер отримав повністю нову центральну консоль зі збільшеним 11,4-дюймовим тачскрином і сенсорними кнопками.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Також замінено важіль КПП і запропоновано нові варіанти внутрішнього оздоблення. В усіх Discovery Sport тепер віртуальний щиток приладів. Як і раніше, доступні версії на 5 і 7 місць.
Кросовер Land Rover запропонований із 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 200 і 250 к. с., а також турбодизелями такого ж об'єму потужністю 163 та 204 к. с. Топовим є 309-сильний гібрид, що підзаряджається, здатний проїхати до 61 км на електротязі. Всі Discovery Sport оснащені 8-ступінчастим автоматом, а привід може бути переднім або повним.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.