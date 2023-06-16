Land Rover оновив свою найдоступнішу модель: як змінився кросовер (фото) — Finance.ua

Land Rover оновив свою найдоступнішу модель: як змінився кросовер (фото) 16.06.2023, 01:46 — Технології&Авто

Land Rover оновив свою найдоступнішу модель: як змінився кросовер (фото), Фото: Land Rover

Представлено оновлений кросовер Land Rover Discovery Sport. Найдоступніша модель британської марки пройшла вже третю модернізацію з моменту дебюту у 2014 році.

Її подробиці розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Новий Land Rover Discovery Sport можна впізнати за зміненою решіткою радіатора. У версії Dynamic кросовер також одержав оновлений передній бампер.

Фото: Land Rover

Крім того, для моделі запропонували нові колісні диски діаметром від 19 до 21 дюймів. На кузові ще залишився логотип Land Rover, проте згодом модель продаватимуть під брендом Discovery, адже Jaguar Land Rover проходить реорганізацію та випускатиме авто під чотирма окремими марками.

Салон Discovery Sport зазнав істотніших змін. Кросовер отримав повністю нову центральну консоль зі збільшеним 11,4-дюймовим тачскрином і сенсорними кнопками.

Фото: Land Rover

Також замінено важіль КПП і запропоновано нові варіанти внутрішнього оздоблення. В усіх Discovery Sport тепер віртуальний щиток приладів. Як і раніше, доступні версії на 5 і 7 місць.

Кросовер Land Rover запропонований із 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 200 і 250 к. с., а також турбодизелями такого ж об'єму потужністю 163 та 204 к. с. Топовим є 309-сильний гібрид, що підзаряджається, здатний проїхати до 61 км на електротязі. Всі Discovery Sport оснащені 8-ступінчастим автоматом, а привід може бути переднім або повним.

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