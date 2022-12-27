Land Rover Defender уперше стане електромобілем — Finance.ua

Land Rover Defender уперше стане електромобілем Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Land Rover Defender уперше стане електромобілем, Фото: Land Rover

Land Rover Defender отримає електронну версію. Вона з’явиться вже у нинішнього покоління позашляховика: презентацію заплановано на 2025 рік, а старт продажів — на 2026.

Про це стало відомо сайту Auto Express.

У Land Rover планують старт масштабної електрифікації свого модельного ряду. «Зелені» версії з’являться не тільки у Defender, а й у розкішних Range Rover та Range Rover Sport.

Фото: Land Rover

Очікується, що електромобілями стануть усі три модифікації Land Rover Defender — коротка тридверна 90, п’ятидверна 110 і подовжена 130.

Судячи з перших рендерів, електричний варіант не надто зміниться зовні — дизайнери обмежаться зміненими бамперами та радіаторними гратами. У салоні встановлять збільшений екран мультимедіа.

Характеристики Land Rover Defender тримають у секреті. Відомо, що він отримає два електромотори та повний привід з векторизацією тяги, а батарея ємністю близько 100 кВт∙год дозволить проїжджати понад 480 км без підзарядки.

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