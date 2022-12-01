Lamborghini представив новий спорткар класу «люкс» (фото, відео) — Finance.ua

Lamborghini представив новий спорткар класу «люкс» (фото, відео)
Італійський автовиробник Lamborghini презентував новий новий спорткар класу «люкс» Lamborghini Huracan Sterrato.
Про це повідомляє CarBuzz.
«Автомобілі Lamborghini завжди дарують емоції: Sterrato забезпечує новий рівень гострих відчуттів від водіння», — заявив головний технічний директор компанії Рувен Мор.
В автомобілі встановлений 5,2-літровий двигун V10 потужністю 602 кінські сили та крутним моментом 417Нм.
Спорткар розганяється з нуля до 100 км/год за 3,4 секунди. Його максимальна швидкість сягає 261 км/год.
Зазначається, що клієнти зможуть обрати з 350 кольорів для автомобіля й 60 кольорів для салону.
Всього буде виготовлено 1499 люксових моделей.
Виробництво Lamborghini Huracan Sterrato розпочнеться у лютому наступного року.
За даними Car and Driver, в Європі один екземпляр коштуватиме близько 270 тисяч доларів.
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