Lamborghini представив новий спорткар класу «люкс» (фото, відео) — Finance.ua

Lamborghini представив новий спорткар класу «люкс» (фото, відео) Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

Lamborghini представив новий спорткар класу «люкс» (фото, відео), Фото: CarBuzz

Італійський автовиробник Lamborghini презентував новий новий спорткар класу «люкс» Lamborghini Huracan Sterrato.

Про це повідомляє CarBuzz

«Автомобілі Lamborghini завжди дарують емоції: Sterrato забезпечує новий рівень гострих відчуттів від водіння», — заявив головний технічний директор компанії Рувен Мор.

В автомобілі встановлений 5,2-літровий двигун V10 потужністю 602 кінські сили та крутним моментом 417Нм.

Спорткар розганяється з нуля до 100 км/год за 3,4 секунди. Його максимальна швидкість сягає 261 км/год.

Фото: CarBuzz

Зазначається, що клієнти зможуть обрати з 350 кольорів для автомобіля й 60 кольорів для салону.

Всього буде виготовлено 1499 люксових моделей.

Виробництво Lamborghini Huracan Sterrato розпочнеться у лютому наступного року.

За даними Car and Driver, в Європі один екземпляр коштуватиме близько 270 тисяч доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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