Lamborghini, на якому їздив Дональд Трамп, пустять з молотка — Finance.ua

Lamborghini, на якому їздив Дональд Трамп, пустять з молотка Сьогодні 19:34 — Фондовий ринок

Lamborghini, на якому їздив Дональд Трамп, пустять з молотка

Lamborghini Diablo — рідкісний суперкар, випущений у 1990−2001 роках. Винятковий дизайн, потужний V12-двигун, висока швидкість та високотехнологічні рішення роблять його величним автомобілем, що завоював прихильність автолюбителів.

Один з небагатьох екземплярів, які існують до сьогодні, колись належав експрезиденту США Дональду Трампу. Зараз його планують продати — аукціон відбудеться в період з 20 до 28 січня.

Авто випускалося протягом 11 років, але щасливими власниками індивідуальних конфігурацій були далеко не всі. Але в Lamborghini не змогли відмовити епатажному мільярдеру. Очевидно, він запропонував кругленьку суму за це авто.

Цей італійський суперкар випущений у 1997 році. Родстер пофарбовано у рідкісний колір Blu Le Mans — є лише один такий екземпляр. У власності Дональда Трампа це авто було до 2002 року. Потім спорткар мав ще 2 власники.

На одометрі Diablo VT зараз майже 40 тисяч кілометрів. Це дуже мало як для авто такого віку, що мало трьох власників. До того ж суперкар зовнішньо перебуває в ідеальному стані.

Рідкісним цей автомобіль є не лише через колір кузова. Річ у тім, що з 1997 до 1999 року у США поставили лише 132 екземпляри цього суперкара — такою тоді була квота для американських громадян.

Lamborghini Diablo VT 1997 року випуску оснащувався 5.7-літровим V12-двигуном, який розвивав 529 кінських сил і 605 Нм крутного моменту. Цей суперкар використовував повний привід і міг розганятися до 100 км/год за близько 4 секунди. Його максимальна швидкість перевищувала 320 км/год.

Наразі не відомо, скільки майбутньому власнику доведеться заплатити за автомобіль Трампа. Але зазвичай навіть не рідкісні та не ексклюзивні родстери з аукціону Barret-Jackson продають не менше ніж за 200 тисяч доларів. Звісно, персона колишнього президента підвищить ціну та підігріє інтерес публіки.

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