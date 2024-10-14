Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч доларів, поновили на роботі — Finance.ua
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Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч доларів, поновили на роботі

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Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч доларів, поновили на роботі
Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч доларів, поновили на роботі
На Львівщині суд поновив на посаді інспектора оперативного відділу № 2 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил обласної митниці Сергія Бутова. Його затримували співробітники Державного бюро розслідувань восени минулого року.
Рішення суду опубліковано у Єдиному реєстрі судових рішень України. Львівський окружний адміністративний суд визнав недійсними рішення Львівської митниці від 26 січня 2024 року про застосування дисциплінарного стягнення та звільнення Бутова з посади.
Також суд зобов’язав Львівську митницю стягнути на користь Бутова 151 866 гривень із відрахуванням податків, зборів та обов’язкових платежів.
Сергія Бутова затримали наприкінці листопада — на початку грудня 2023 року під час отримання хабара у 16 тисяч доларів США. За даними Офісу генерального прокурора України, митник вимагав 38 тисяч доларів за ввезення на територію України будівельних матеріалів під виглядом гуманітарної допомоги.
Державне бюро розслідувань повідомляло, що у серпні минулого року Бутов отримав 22 тисячі доларів за безперешкодний пропуск на територію України товарів під виглядом гумдопомоги та без оплати мит.
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