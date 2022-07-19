Львівське підприємство заборгувало росіянам 200 млн гривень. БЕБ заблокувало платіж — Finance.ua
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Львівське підприємство заборгувало росіянам 200 млн гривень. БЕБ заблокувало платіж

Фондовий ринок
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Львівське підприємство заборгувало росіянам 200 млн гривень. БЕБ заблокувало платіж
Львівське підприємство заборгувало росіянам 200 млн гривень. БЕБ заблокувало платіж
Бюро економічної безпеки України упередило виведення понад 200 млн гривень до росії. Львівське підприємство заборгувало росіянам за імпорт сировини та обладнання.
Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
Як зазначається в повідомленні, на території Львівської області встановили підприємство, яке імпортувало сировину та обладнання з рф для виготовлення продукції. У цього ТОВ виявлено заборгованість перед підприємством із росії.
«Також встановлено, що російське підприємство виконує замовлення міністерства оборони рф та фінансує діяльність держави-агресора через сплату податків, зборів до державного бюджету росії у значних розмірах», — повідомили в прес-службі.
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Загальна сума заборгованості становить в еквіваленті понад 200 млн грн. У випадку погашення кредиторської заборгованості українським підприємством, грошові кошти могли бути використані для фінансування збройної агресії росії проти України, пояснили у БЕБ.
З метою упередження оплати коштів російському підприємству, Бюро направило інформацію до Кабінету міністрів України. Пропонується розглянути питання щодо примусового вилучення цієї кредиторської заборгованості відповідно до закону щодо примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, заявили в прес-службі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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