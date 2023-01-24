Львівська ОДА придбала військових облігацій на ₴500 мільйонів — Finance.ua

Львівська ОДА придбала військових облігацій на ₴500 мільйонів Сьогодні 16:36 — Фінтех і Картки

Львівська облдержадміністрація придбала військові облігації на 500 мільйонів гривень, кошти держава скерує на оборонні та соціальні потреби, а в липні поверне з відсотками.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Завдяки перевиконанню планових завдань обласного бюджету за доходами вдалось отримати додаткові кошти. Вирішили їх скерувати на допомогу нашим оборонцям. Обрали придбання військових державних облігацій, оскільки ці кошти залучають до державного бюджету та використовують на оборонні та соціальні потреби в умовах воєнного стану», — написав Козицький.

Голова ОВА зазначив, що 500 мільйонів гривень область дає державі у борг і назад отримає цьогоріч у липні з відсотками. Рівень дохідності становить 13,43%.

Як повідомлялося, у 2022 році департамент фінансів Львівської ОВА ініціював внесення змін до бюджетного законодавства, що сприяло придбанню військових облігацій. Тоді Львівська ОВА придбала військові державні облігації на 200 мільйонів гривень. Через два місяці до обласного бюджету надійшло 200 мільйонів гривень від їхнього погашення та 3,3 мільйони гривень відсотків.

У зв’язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року.

Укрінформ За матеріалами:

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