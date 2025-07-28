Кияни у I півріччі сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги — Finance.ua
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Кияни у I півріччі сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги

Особисті фінанси
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Кияни у I півріччі сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги
Кияни у I півріччі сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги
За результатами I півріччя 2025 року клієнти YASNO у Києві, котрим було припинено електропостачання за борги, сплатили 29 млн грн за його відновлення.
Про це повідомив енергопостачальник.
Загальна накопичена заборгованість клієнтів, які потрапили під відключення, становила 100 млн грн.
У компанії уточнили, що вартість послуги відновлення електропостачання може складати до 6 тис. грн залежно від схеми підключення помешкання до електромереж. Для його відновлення оператор системи розподілу закладає у місті три робочих дні.
Щоб уникнути таких знеструмлень, в YASNO радять вчасно сплачувати за електроенергію, а у разі накопичення заборгованості не ігнорувати нагадування у вигляді смс, email-повідомлень про наявність боргу перед постачальником.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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