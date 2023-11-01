Киянка незаконно добудувала до квартири приміщення і продала її — Finance.ua
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Киянка незаконно добудувала до квартири приміщення і продала її

Кримінал
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Киянка незаконно добудувала до квартири приміщення і продала її
Киянка незаконно добудувала до квартири приміщення і продала її
У Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянки за обвинуваченням у самовільному будівництві будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.
Як повідомила Київська міська прокуратура, киянка, маючи у власності 2-кімнатну квартиру по вул. Покотила у Святошинському районі м. Києва, вивела її з житлового фонду та упродовж жовтня — грудня 2021, без будь-яких дозвільних документів, самовільно добудувала впритул до будинку приміщення площею 77 кв.м., об'єднавши його в одне ціле з наявною квартирою.
«Надалі фігурантка продала зазначений об'єкт як комерційну нерухомість третій особі, збагатившись за рахунок самовільно зайнятої комунальної землі», — сказано у повідомленні.
Тепер їй загрожує покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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