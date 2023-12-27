Китайський Wey готує гібридний кросовер із запасом ходу до 1200 км (фото) — Finance.ua
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Китайський Wey готує гібридний кросовер із запасом ходу до 1200 км (фото)

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Китайський бренд Wey, який належить концерну Great Wall, готує до виходу новий кросовер під назвою Wey 80. Новинка дебютує на автосалоні в Гуанчжоу, який відкриється 30 грудня.
Китайський Wey готує гібридний кросовер із запасом ходу до 1200 км (фото)
Як стало відомо MMR, Wey 80 буде шестимісним середньорозмірним кросовером. Його довжина складе 5105 мм, ширина — 1985 мм, висота — 1800 мм, а колісна база — 3050 мм. Автомобіль матиме стрілоподібні фари, безрамкові ґрати радіатора.
У салоні буде величезний центральний сенсорний екран, триспицеве рульове колесо і підставка для бездротової зарядки гаджетів.
Кросовер отримає гібридну силову установку, що складається з 1,5-літрового 152-сильного турбодвигуна, електромотора та літієвої батареї. Дальність ходу на електротязі становитиме 180 км, а повний запас ходу за циклом WLTC на повному баку і з використанням електромотора сягатиме 1200 км.
За матеріалами:
mmr.ua
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