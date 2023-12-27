Китайський Wey готує гібридний кросовер із запасом ходу до 1200 км (фото) — Finance.ua

Китайський Wey готує гібридний кросовер із запасом ходу до 1200 км (фото) 27.12.2023, 00:32 — Фондовий ринок

Китайський бренд Wey, який належить концерну Great Wall, готує до виходу новий кросовер під назвою Wey 80. Новинка дебютує на автосалоні в Гуанчжоу, який відкриється 30 грудня.

Як стало відомо MMR , Wey 80 буде шестимісним середньорозмірним кросовером. Його довжина складе 5105 мм, ширина — 1985 мм, висота — 1800 мм, а колісна база — 3050 мм. Автомобіль матиме стрілоподібні фари, безрамкові ґрати радіатора.

У салоні буде величезний центральний сенсорний екран, триспицеве рульове колесо і підставка для бездротової зарядки гаджетів.

Кросовер отримає гібридну силову установку, що складається з 1,5-літрового 152-сильного турбодвигуна, електромотора та літієвої батареї. Дальність ходу на електротязі становитиме 180 км, а повний запас ходу за циклом WLTC на повному баку і з використанням електромотора сягатиме 1200 км.

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