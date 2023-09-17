Китайський виробник смартфонів працює над підтримкою 32 ГБ оперативної пам’яті — Finance.ua

Китайський виробник смартфонів працює над підтримкою 32 ГБ оперативної пам’яті 17.09.2023, 01:47 — Фондовий ринок

Найвідоміші китайські виробники смартфонів нещодавно випустили свої гаджети з величезною кількістю оперативної та вбудованої пам’яті - 24 ГБ та 1 ТБ. Проте зараз відомо, що OnePlus уже працює над підтримкою 32 гігабайт оперативної пам’яті. Її випустять у 2024 році.

Компанії це роблять скорit для підтримки свого бізнесу, щоб здивувати покупців чимось, інакше вони не будуть купувати нові смартфони рік за роком. Бо як іще пояснити необхідність у 32 гігабайтах оперативної пам’яті? Не у кожному комп’ютері встановлена така кількість.

32 ГБ оперативної пам’яті може бути необхідно лише тоді, коли треба запускати великі мовні моделі (LLM), які використовуються для генеративного штучного інтелекту. Але навіщо запускати його на смартфонах, не зрозуміло.

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