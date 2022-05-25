Китайський конкурент Tesla викликав шалений ажіотаж (фото) — Finance.ua

Китайський конкурент Tesla викликав шалений ажіотаж (фото)

Марка BYD назвала ціни на електромобіль Seal, який має скласти конкуренцію Tesla Model 3, та одночасно відкрила прийом замовлень на новинку у Китаї. Як пише видання CarNewsChina, за перші 6 годин компанія отримала 22 тис. 637 заявок: це більше третини від запланованого річного обсягу виробництва цієї моделі.

Електроседан BYD Seal трохи більше Tesla Model 3 (4800 мм довжини при колісній базі в 2920 мм) і має низький коефіцієнт лобового опору — 0,219. В його основі лежить архітектура e-platform 3.0 з інтегрованою батареєю, у підвісці застосовані подвійні поперечні важелі спереду та багатоважілька — ззаду. Електрокар Seal отримав також фірмову технологію контролю тяги iTAC, яка дозволила йому пройти «лосиний тест» з дуже добрим показником — на швидкості 83 км/год.

Топова версія седана BYD Seal

Як і Model 3, електромобіль Seal комплектується прихованими ручками дверей. В екстер’єрі новинка привертає увагу досить агресивним обвісом, тоді як головна особливість салону — це 15,6-дюймовий екран медіасистеми, який можна повертати в портретне положення, а також назад.

Топова версія седана BYD Seal

На ринок новинка вийшла у чотирьох модифікаціях. Три з них — з одним електродвигуном на задній осі та запасом ходу від 550 від 700 км. Початкова вартість Seal: 212 800 юанів ($32000).

Топова версія седана BYD Seal комплектується двома моторами із сукупною віддачею 517 к.с. та батареєю ємністю 82,6 кВт · год. До першої «сотні» вона розганяється за 3,8 секунд, заявлена ​​дальність ходу — 650 км. Ціни на такий варіант починається з 289 тис. 800 юанів ($43570). Приблизно стільки коштує на китайському ринку базова задньопривідна версія Tesla Model 3.

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