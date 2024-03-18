Китайський автовиробник Xpeng запустить дешевший бренд електромобілів — Finance.ua
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Китайський автовиробник Xpeng запустить дешевший бренд електромобілів

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Китайський автовиробник Xpeng запустить дешевший бренд електромобілів
Китайський автовиробник Xpeng запустить дешевший бренд електромобілів
Китайський виробник електромобілів Xpeng оголосив про плани запуску дешевшого бренду, який увійде в висококонкурентний сегмент на тлі інтенсивної цінової конкуренції в галузі електромобілів.
Про це повідомляє Reuters.
Моделі бренду, які будуть запущені протягом наступного місяця, будуть коштувати від 14−21 тис дол.
Це порівняно з діапазоном 15−23 тис дол., в якому зазвичай оцінюють свої автомобілі виробники електромобілів преміум-класу.
Конкуренція на китайському ринку електромобілів посилилася, оскільки компанії змагаються за зниження цін, а лідер ринку BYD очолив ще один раунд зниження цін.
Компанія Xpeng заявила, що буде послідовно представляти моделі під брендом, який вона не назвала, кожна з яких матиме різні рівні інтелектуальних можливостей водіння. Новий бренд присвячений створенню «першого автомобіля з підтримкою штучного інтелекту для молоді», йдеться в повідомленні.
За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, продажі електромобілів в Китаї сповільнилися до 18,2% за перші два місяці року з 20,8% за весь 2023 рік.
За матеріалами:
Економічна Правда
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