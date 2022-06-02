Китайські вчені розробили новий матеріал зі здатністю перемикатися з режиму нагрівання в режим охолодження — Finance.ua

Китайські вчені розробили новий матеріал зі здатністю перемикатися з режиму нагрівання в режим охолодження

Згідно з опублікованою статтею, китайські науковці розробили матеріал нового типу, який може поглинати сонячне тепло протягом дня та випромінювати енергію у космічний простір для охолодження вночі.

Про це заявило Інформаційне агентство Сіньхуа.

Основою матеріалу покриття є плівка з діоксиду ванадію (VO2), а її переключення з режиму нагрівання в режим охолодження протягом 24-годинного циклу «день-ніч» не призводить до додаткових витрат енергії, свідчать дані дослідження, проведеного провідними вченими Китайського науково-технічного університету — Пей Ганом та Цзоу Чунвенем.

Маючи властивості самоадаптації, покриття з VO2 знаходиться в металевій фазі і може при сонячному світлі нагріватися до температури, що перевищує на 170 градусів Цельсія температуру навколишнього середовища, у той час як у темряві покриття VO2 перетворюється на ізолятор і може охолоджуватися до температури, яка буде на 20 градусів Цельсія нижчою від температури навколишнього середовища.

Дослідження являє собою новий підхід до отримання відновлюваної енергії із сонячного світла та космічного простору. Інтерес до цієї технології безперервно зростає, згідно з експертною оцінкою цієї статті.

«Прорив дослідження полягає в тому, що технологія акумулює „тепло та прохолоду“ в єдиній структурі, завдяки чому можна заощадити на просторі та знизити витрати», — зазначив Пей Ган.

За словами Пей Гана, новий матеріал може бути застосований у таких галузях, як енергозбереження у будівництві, термоелектричне перетворення та дослідження далекого космосу.

«Проблема у використанні цього матеріалу полягає в його високій собівартості, проте його замінники на основі аналогічної технології, але які мають нижчу ефективність, близькі до масового виробництва», — підкреслив Пей Ган.

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