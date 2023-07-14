Китайська Volvo: Nio обійшов конткурентів — Finance.ua
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Китайська Volvo: Nio обійшов конткурентів

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Китайська Volvo: Nio обійшов конткурентів
Китайська Volvo: Nio обійшов конткурентів
Часи, коли китайські автомобілі складалися, як коробка сірників, під час тесту на безпеку Euro NCAP, залишилися в минулому. Нещодавні результати випробувань Euro NCAP показують, що з безпекою у Nio теж все гаразд.
Європейське відділення інституту безпеки Global NCAP піддало Nio ET5 та Nio EL7 всебічним випробуванням на безпеку. І електричний седан (ET5), і більший позашляховик (ET7) отримали максимально можливу оцінку п’ять зірок NCAP.
Автомобілі Nio вже не вперше досягають більш ніж хороших результатів. Наприклад, перший Nio, проданий у Європі ES8, також зміг заробити п’ять зірок у 2021 році. У 2022 році Nio ET7, найбільший седан бренду на даний момент, також отримав п’ять зірок.
За матеріалами:
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