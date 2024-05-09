Китайська компанія продемонструвала лазерну систему ППО — Finance.ua

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Китайська компанія продемонструвала лазерну систему ППО

Технології&Авто
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Китайська компанія Poly Technologies показала лазерну систему захисту Silent Hunter на виставці Defence Services Asia (DSA) 2024. Встановлена вона на вантажний військовий автомобіль.
Про це пише Defence News.
Цю систему називають вдосконаленою версією 30-кіловатної системи низьковисотного лазерного захисту (LASS), і доступна вона як у стаціонарній, так і в мобільній версіях.

Що відомо про Silent Hunter

Silent Hunter оснащений волоконно-оптичним лазером, який працює за допомогою електричного живлення.
На виставці DSA продемонстрували кілька варіацій з різними потужностями:
  • найменша — має потужність у 10 кВт та здатна знищувати цілі на відстані від 200 до 2 тис. м;
  • друга — при потужності 20 кВт здатна уражати цілі на відстані 200 до 3 тис. м;
  • третя, найпотужніша модель — здатна уражати цілі на відстані 200 — 4 тис м і має потужність у 30 кВт.
Китайська компанія продемонструвала лазерну систему ППО
Система Silent Hunter розроблена здебільшого для відстеження та знищення безпілотників, які літають на низькій висоті зі швидкістю не більше 60 м/с.
Потужний лазер може пробивати до п’яти 2 мм пластин з відстані 800 м, чи одну з відстані 1 тис. м.
Компанія Poly Technologies вже заявила і про успішне використання даної системи, зокрема про першу успішну нейтралізацію ударного безпілотника хуситів саудівськими військовими.
Китайська компанія продемонструвала лазерну систему ППО
За матеріалами:
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