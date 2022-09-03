Китайська компанія першою у світі призначила робота своїм гендиректором — Finance.ua
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Китайська компанія першою у світі призначила робота своїм гендиректором

Технології&Авто
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Китайська компанія першою у світі призначила робота своїм гендиректором
Китайська компанія першою у світі призначила робота своїм гендиректором
Китайська компанія NetDragon Websoft, яка розробляє онлайн-ігри та мобільні додатки, призначила робота-жінку своїм генеральним директором.
Про це повідомляє Metro.
Зазначається, що Тан Ю — віртуальний гуманоїдний робот із штучним інтелектом, призначений генеральним директором основної дочірньої компанії NetDragon Websoft.
Апарат став першим у світі роботом на керівній посаді.
Робот буде, зокрема, відповідати за нагляд за операціями в компанії. Також очікується, що Тан Ю забезпечуватиме справедливе та ефективне робоче місце для всіх працівників.
«Ми віримо, що штучний інтелект — це майбутнє корпоративного управління, і наше призначення пані Тан Ю свідчить про наше зобов’язання по-справжньому прийняти використання штучного інтелекту для трансформації способів ведення нашого бізнесу та, зрештою, стимулювати наше майбутнє стратегічне зростання», — сказав керівник компанії Децзян Лю.
За матеріалами:
Укрінформ
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