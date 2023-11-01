Китайська Evergrande запропонувала офшорним кредиторам 30% акцій дочірніх компаній — Finance.ua

Китайська Evergrande запропонувала офшорним кредиторам 30% акцій дочірніх компаній Сьогодні 18:13 — Фондовий ринок

Китайський девелопер Evergrande запропонував новий план реструктуризації боргу для офшорних власників облігацій, пропонуючи обміняти їхні борги на близько 30% акцій у кожній із двох дочірніх компаній забудовника, зареєстрованих у Гонконгу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомих із цим питанням.

За даними джерел, офшорні власники облігацій компанії з нерухомістю, які володіють боргом на суму близько 19 мільярдів доларів, ймовірно, істотно скоротять свої інвестиції, якщо погодяться на нові умови.

Адвокат, який представляє спеціальну групу ключових власників облігацій, заявив у понеділок суду Гонконгу, що план реструктуризації може мати вищу відсоткову відшкодування для кредиторів, ніж сценарій ліквідації менш ніж на 3%.

Акції підрозділів, у яких власникам облігацій буде запропонована частка, Evergrande Property Services Group і Evergrande New Energy Vehicle Group, цього року впали більш ніж на 80% через боргові проблеми Evergrande.

Їхня загальна ринкова вартість становила лише близько 9 мільярдів гонконгських доларів (1,15 млрд доларів) станом на ранок 1 листопада, при цьому материнській компанії належало 52% власності та 59% фірми, що займається транспортними засобами.

Перше джерело повідомило, що кредитори отримають наявні акції двох підрозділів у рамках угоди, яку повинні схвалити китайські регулятори.

Новий план був презентований деяким власниками облігацій близько двох тижнів тому після того, як оригінальний план реструктуризації боргу Evergrande був відхилений, коли наприкінці вересня було підтверджено, що його засновник-мільярдер Хуей Ка Янь перебуває під слідством за підозрою в злочинній діяльності.

Друге джерело повідомило, що новим планом керував робочий комітет при уряді південної провінції Гуандун, який спостерігав за реструктуризацією Evegrande з кінця 2021 року після того, як розробник оголосив дефолт по боргах.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.