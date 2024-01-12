Китайці зробили смартфон, який вміє змінювати колір задньої панелі (відео) — Finance.ua

Китайці зробили смартфон, який вміє змінювати колір задньої панелі (відео) Сьогодні 23:21 — Фондовий ринок

Китайська компанія Infinix, про яку багато хто міг навіть не чути, привезла на CES 2024 незвичайні смартфони. Їх задні панелі вміють змінювати колір без споживання енергії.

Як передає The Verge, на задній частині таких смартфонів встановлено додаткові екрани, побудовані за технологією E-Ink. Зазвичай такі дисплеї зустрічаються в електронних книгах.

За бажання, користувач може змінювати забарвлення задньої кришки на будь-яке з доступних. Наприклад, чорно-білий смартфон можна забарвити в синій, рожевий, зелений і червоний. Також можна змішувати кольори — в результаті у вас буде унікальний смартфон зі своїм дизайном

Ще одна цікава фішка — можливість виводити час, емодзі і деякі віджети. Подивіться, як це виглядає:

Унікальна технологія отримала назву E-Colour Shift. Для її втілення використовуються електронні чорнила Prism 3 від компанії. E-Ink. Задня панель телефону включає рівно 60 окремих елементів — кожен з них здатний змінювати відтінок в залежності від часу або настрою користувача.

У Infinix підкреслили, що постійно включений E-Ink-дисплей не впливає на автономність пристрою, оскільки енергія витрачається тільки в моменти, коли змінюється колір чорнила. Коли такі смартфони-хамелеони надійдуть у продаж, не повідомляється.

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УНІАН За матеріалами:

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