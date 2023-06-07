Китай зробив неоднозначну заяву про підрив Каховської ГЕС. У Раді різко відповіли — Finance.ua

Китай зробив неоднозначну заяву про підрив Каховської ГЕС. У Раді різко відповіли Сьогодні 13:13

Китай заявив, що «стурбований» підривом Каховської ГЕС росіянами. При цьому у Пекіні натякають на чиюсь «вигоду» від трагедії.

Про це заявив представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Сіньхуа.

Представник стверджує, що Китай «серйозно стурбований» гуманітарними, економічними та екологічними наслідками підриву Каховської ГЕС.

«Закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права і робити все можливе для захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури», — сказав він.

Крім того, Чжан Цзюнь заявив, що існує загроза для Запорізької АЕС і у разі катастрофи «ніхто не може залишитися застрахованим». Китайський дипломат натякнув на нібито чиюсь вигоду від техногенної катастрофи.

«Жодна зі сторін, особливо країни з великим впливом, не повинні розпалювати вогонь і ескалювати напруженість, а тим більше намагатися отримати вигоду з криз, що розширюються, для просування свого власного стратегічного порядку денного», — заявив Чжан Цзюнь.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.