Китай захоплює частку російського авторинку після виходу західних брендів – Reuters — Finance.ua

Китай захоплює частку російського авторинку після виходу західних брендів – Reuters Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

На китайські бренди припадає майже третина автомобільного ринку росії, пише Reuters.

Дані агентства показують, що цей сектор більший, ніж будь-який інший, демонструє зростання Китаю після виходу з ринку західних компаній.

Нові продажі легкових автомобілів упали майже на 61% у річному обчисленні, оскільки західні санкції обмежують доступ росії до деяких матеріалів, а падіння попиту й високі ціни ще більше сковують сектор.

Водночас продажі легкових автомобілів китайських марок, зокрема Haval, Chery та Geely, зросли до 16 138 одиниць у листопаді, що майже вдвічі більше, ніж 8235 у січні, а частка ринку досягла 31,3% із 9,6%, свідчать дані російського аналітичного агентства «Автостат».

Фактично наразі ринок поділений між російською та китайською автомобільними промисловостями, сказав російський автомобільний аналітик Володимир Беспалов.

російські автомобілі задовольняють попит за нижчими цінами — приблизно до 1,5 млн рублів ($23 961), а китайські також займають західну нішу цін вище ніж 2,5 млн рублів.

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