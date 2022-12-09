Китай захоплює частку російського авторинку після виходу західних брендів – Reuters — Finance.ua
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Китай захоплює частку російського авторинку після виходу західних брендів – Reuters

Технології&Авто
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На китайські бренди припадає майже третина автомобільного ринку росії, пише Reuters.
Дані агентства показують, що цей сектор більший, ніж будь-який інший, демонструє зростання Китаю після виходу з ринку західних компаній.
Нові продажі легкових автомобілів упали майже на 61% у річному обчисленні, оскільки західні санкції обмежують доступ росії до деяких матеріалів, а падіння попиту й високі ціни ще більше сковують сектор.
Водночас продажі легкових автомобілів китайських марок, зокрема Haval, Chery та Geely, зросли до 16 138 одиниць у листопаді, що майже вдвічі більше, ніж 8235 у січні, а частка ринку досягла 31,3% із 9,6%, свідчать дані російського аналітичного агентства «Автостат».
Фактично наразі ринок поділений між російською та китайською автомобільними промисловостями, сказав російський автомобільний аналітик Володимир Беспалов.
російські автомобілі задовольняють попит за нижчими цінами — приблизно до 1,5 млн рублів ($23 961), а китайські також займають західну нішу цін вище ніж 2,5 млн рублів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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