Китай заборонив постачання рідкоземельних елементів до оборонних підприємств США — Finance.ua

Китай заборонив постачання рідкоземельних елементів до оборонних підприємств США Сьогодні 16:45

Уряд Китаю заборонив південнокорейським компаніям постачати продукцію, що містить китайські рідкоземельні елементи, до оборонних підприємств США, а також попередив про санкції, у випадку невиконання даних вимог.

Про це інформує видання Korea Economic Daily , посилаючись на джерела в уряді та компаніях.

За даними джерел, деякі компанії, які виробляють трансформатори, батареї, дисплеї, електромобілі, авіакосмічне й медичне обладнання у вівторок, 22 квітня, отримали офіційні повідомлення від Міністерства торгівлі Китаю з вимогою обмежити експорт будь-якого енергетичного обладнання.

У листі також були попередження про можливі санкції у разі порушення експортних обмежень.

Компанії побоюються, що Пекін може заблокувати продаж металів.

Читайте також Трамп: американські мита на китайський імпорт буде знижено

Зазначається, що це перший випадок, коли Пекін офіційно прийняв експортний контроль щодо неамериканських компаній з провідними економічними країнами світу, і розпочали з Кореї.

Міністерство промисловості Південної Кореї заявило в середу, що перевіряє цю інформацію у китайського уряду та вітчизняних компаній.

На цей момент не підтверджено, що південнокорейські компанії отримали офіційного листа від китайського уряду, як зазначалося в повідомленні. ы

На початку квітня Китай запровадив обмеження на експорт рідкоземельних елементів у рамках широкої відповіді на американські мита. Обмеження торкнулися поставок мінералів, що використовуються у виробництві зброї, електроніки та споживчих товарів.

Відтепер експортерам потрібно подавати заявку на ліцензію до Міністерства комерції КНР — це малопрозора процедура, яка може тривати від 6−7 тижнів до кількох місяців.

Китай виробляє близько 90% світового обсягу рідкоземельних елементів — групи з 17 хімічних елементів. Уряд США має певні запаси таких елементів, але їх недостатньо для довгострокового забезпечення військово-промислового комплексу.

Китай посилює заходи у відповідь на мита США, розширюючи список товарів під митом та обмежуючи експорт мінералів.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.