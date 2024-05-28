Китай виділяє понад 47 мільярдів доларів місцевим виробникам чипів, щоб наздогнати США — Finance.ua
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Китай виділяє понад 47 мільярдів доларів місцевим виробникам чипів, щоб наздогнати США

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Китай створив фонд розміром 344 млрд юанів або 47,49 мільярда доларів, щоб допомогти своїм виробникам напівпровідників.
Про це повідомляє WSJ, посилаючись на Національну систему публічної інформації про кредити підприємств.
Мета фонду — допомогти китайській напівпровідниковій промисловості створити місцевий ланцюжок поставок і скоротити технологічний розрив із США. Фонд може діяти як компанія з управління активами, беручи участь в акціонерному капіталі як публічних, так і приватних компаній, що виробляють мікросхеми.
Створений 24 травня найбільший фонд за всю історію Китаю є третьою фазою масштабного проєкту з розвитку галузі напівпровідників. Його бюджет вдвічі перевищує загальну суму, зібрану на попередніх фазах у 2014 і 2019 роках.
Мінфін Китаю є найбільшим акціонером фонду з часткою 17%, в той час, як п’ять великих державних банків володіють близько 6% кожен.
Нове фінансування з’явилося після появи американських обмежень на експорт передових напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем до Китаю, причому останнє з них значно ускладнило поставки мікросхем для штучного інтелекту.
Як результат, новина про створення фонду викликала ріст акцій найбільших напівпровідникових компаній Китаю. На торгах цього понеділка акції SMIC додали в ціні 7,4%, а Hua Hong — 11,5%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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