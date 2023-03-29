Китай видав $240 мільярдів "непрозорих" кредитів країнам, що розвиваються — Finance.ua

Китай видав $240 мільярдів "непрозорих" кредитів країнам, що розвиваються Сьогодні 10:14

Китай у період з 2008 по 2021 рік витратив 240 мільярдів доларів на допомогу 22 країнам, що розвиваються, в рамках ініціативи зі створення логістичної інфраструктури «Один пояс, один шлях».

Про це йдеться у доповіді дослідників Світового банку, Гарвардської школи Кеннеді, AidData і Кільського Інституту світової економіки, пише Reuters.

Майже 80% кредитів було надано в період з 2016 по 2021 рік, в основному країнам із середнім рівнем доходу, включаючи Аргентину, Монголію і Пакистан, йдеться у доповіді.

Китай позичив сотні мільярдів доларів на розбудову інфраструктури в країнах, що розвиваються, але з 2016 року кредитування пішло на спад, оскільки багато проєктів не принесли очікуваних фінансових дивідендів.

«Пекін, зрештою, намагається врятувати власні банки. Саме тому він зайнявся ризикованим бізнесом міжнародного кредитування», — сказала Кармен Райнхарт, колишній головний економіст Світового банку і один з авторів дослідження.

Згідно з дослідженням, китайські кредити країнам, що перебувають у борговій скруті, зросли з менш ніж 5% його портфеля закордонних кредитів у 2010 році до 60% у 2022 році.

Найбільше кредитів отримала Аргентина — 111,8 млрд доларів, за нею йдуть Пакистан — 48,5 млрд доларів, і Єгипет — 15,6 млрд доларів. Дев’ять країн отримали менше 1 мільярда доларів.

На своп-лінії Народного банку Китаю (НБК) припало 170 мільярдів доларів США фінансування, в тому числі в Суринамі, Шрі-Ланці та Єгипті. Проміжні кредити або підтримка платіжного балансу китайськими державними банками та компаніями склали 70 млрд доларів. Пролонговані кредити обох видів становили 140 мільярдів доларів.

У дослідженні критикуються деякі центральні банки, які потенційно можуть використовувати своп-лінії НБК для штучного роздування своїх валютних резервів.

За словами Бреда Паркса, одного з авторів звіту та директора AidData, дослідницької лабораторії при Коледжі Вільяма та Мері в США, китайське рятівне кредитування є «непрозорим і нескоординованим».

Уряд Китаю відповів на критику, заявивши, що його закордонні інвестиції здійснюються за «принципом відкритості та прозорості».

«Китай діє відповідно до ринкових законів і міжнародних правил, поважає волю відповідних країн, ніколи не змушував жодну сторону позичати гроші, ніколи не змушував жодну країну платити, не буде додавати жодних політичних умов до кредитних угод і не переслідує жодних політичних інтересів», — заявив речник Міністерства закордонних справ Мао Нін на прес-конференції у вівторок.

Китай веде переговори про реструктуризацію боргів з такими країнами, як Замбія, Гана і Шрі-Ланка, і його критикують за затягування цих процесів. У відповідь він закликав Світовий банк і Міжнародний валютний фонд також запропонувати полегшення боргового тягаря.

Економічна Правда За матеріалами:

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