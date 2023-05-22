Китай ввів заборону на мікросхеми американської Micron Technology — Finance.ua

Китай ввів заборону на мікросхеми американської Micron Technology Сьогодні 22:44 — Фондовий ринок

Китай ввів заборону на мікросхеми американської Micron Technology

Державне управління регулювання кіберпростору Китаю ввело заборону на використання мікросхем великого американського виробника Micron Technology у критичній інформаційній інфраструктурі країни.

Про це Управління повідомило в окремій заяві.

«Перевірка показала, що продукти Micron мають серйозні потенційні проблеми з мережевою безпекою, які становлять великий ризик безпеки для критичної інформаційної інфраструктури Китаю і можуть впливати на національну безпеку країни. Відповідно до „Закону про мережеву безпеку“ та інших законів і нормативних актів, оператори критичної інформаційної інфраструктури в Китаї повинні припинити купувати продукцію Micron», — ідеться в заяві відомства.

В ній повідомляється, що такого висновку фахівці Управління дійшли після перевірки продуктів Micron, які продаються в Китаї, на їх відповідність вимогам мережевої безпеки, встановленим китайським законодавством. Деталі про те, які невідповідності параметрів було виявлено в ході перевірки, та якої саме продукції стосується заборона, не наводяться.

В американській компанії розповіли, що отримали повідомлення китайського регулятора про перевірку продукції, а також про підготовку до переговорів із китайською владою.

Micron Technology — американська транснаціональна корпорація, один із найбільших світових виробників блоків комп’ютерної пам’яті, включаючи DRAM, флеш-носії та USB-флеш-накопичувачі. Товари компанії для загального ринку споживачів реалізуються під торговими марками «Crucial» і «Ballistix».

Минулого року в Китаї було продано напівпровідників Micron на суму близько $3,3 мільярда, що склало 10% від загального обсягу продажів компанії.

Укрінформ За матеріалами:

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