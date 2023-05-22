Китай ввів заборону на мікросхеми американської Micron Technology — Finance.ua
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Китай ввів заборону на мікросхеми американської Micron Technology

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Китай ввів заборону на мікросхеми американської Micron Technology
Китай ввів заборону на мікросхеми американської Micron Technology
Державне управління регулювання кіберпростору Китаю ввело заборону на використання мікросхем великого американського виробника Micron Technology у критичній інформаційній інфраструктурі країни.
Про це Управління повідомило в окремій заяві.
«Перевірка показала, що продукти Micron мають серйозні потенційні проблеми з мережевою безпекою, які становлять великий ризик безпеки для критичної інформаційної інфраструктури Китаю і можуть впливати на національну безпеку країни. Відповідно до „Закону про мережеву безпеку“ та інших законів і нормативних актів, оператори критичної інформаційної інфраструктури в Китаї повинні припинити купувати продукцію Micron», — ідеться в заяві відомства.
В ній повідомляється, що такого висновку фахівці Управління дійшли після перевірки продуктів Micron, які продаються в Китаї, на їх відповідність вимогам мережевої безпеки, встановленим китайським законодавством. Деталі про те, які невідповідності параметрів було виявлено в ході перевірки, та якої саме продукції стосується заборона, не наводяться.
В американській компанії розповіли, що отримали повідомлення китайського регулятора про перевірку продукції, а також про підготовку до переговорів із китайською владою.
Micron Technology — американська транснаціональна корпорація, один із найбільших світових виробників блоків комп’ютерної пам’яті, включаючи DRAM, флеш-носії та USB-флеш-накопичувачі. Товари компанії для загального ринку споживачів реалізуються під торговими марками «Crucial» і «Ballistix».
Минулого року в Китаї було продано напівпровідників Micron на суму близько $3,3 мільярда, що склало 10% від загального обсягу продажів компанії.
За матеріалами:
Укрінформ
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