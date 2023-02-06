Китай таємно скуповує обладнання для виробництва чипів, щоб врятуватися від санкцій США — Finance.ua

Китай таємно скуповує обладнання для виробництва чипів, щоб врятуватися від санкцій США Сьогодні 22:51 — Фондовий ринок

SMIC, HuaHong, Nexchip та Silan Microelectronics готові купувати будь-яке обладнання через підставних осіб для виробництва напівпровідників.

Після оголошення можливого скасування ексклюзивних дозволів на постачання ІТ-технологій для Huawei виробники чипів та мікросхем з Піднебесної поспішають купити будь-що на ІТ-ринку, поки США остаточно не «перекрили кисень», пише Tomshardware.

Наразі такі компанії, як SMIC, HuaHong, Nexchip та Silan Microelectronics максимально активізували свої закупівлі будь-якого доступного обладнання, щоб після введення абсолютних санкцій забезпечити безперервну роботу своїх заводів. Особливо китайці намагаються придбати обладнання та технології для виробництва кремнієвих пластин (WFE). Wafer Fab Equipment є важливим компонентом у виробництві багатьох електронних пристроїв, таких як інтегральні схеми, мікропроцесори та фотогальванічні елементи. Це обладнання включає інструменти для очищення, різання, шліфування, легування, травлення,

Усі угоди доводиться проводити таємно чи через підставні компанії. Цікаво, що навіть Huawei, яка перебуває під жорсткими санкціями уряду США, збільшує закупівлю інструментів для виробництва пластин. Вашингтон оголосив справжнє полювання на найбільшого в Китаї телекомунікаційного гіганта, і компанія поспішає максимально убезпечити себе під час будівництва заводу за допомогою SMIC, отримавши якнайбільше промислових інструментів для виробництва чипів 14 нм.

Як відзначають експерти, для SMIC важливо купувати як передові, так і застарілі інструменти, оскільки компанія виробляє мікросхеми з використанням різних виробничих процесів. Для таких компаній, як HuaHong і Nexchip, які спеціалізуються на застарілих виробничих технологіях, отримання навіть вживаного обладнання є обов’язковою умовою підтримки роботи своїх заводів.

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